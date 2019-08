Alustame sellest, et nõndanimetatud baasrahastus on asi, mis enamiku teadlasteni otseselt ei jõua. Reeglina kulub see teadusasutuse administratsiooni ja infrastruktuuri ülalpidamiseks, vahel jätkub sellest ka juhtkonnapoolse abina äärmisse kitsikusse sattunud töörühmadele. Kitsikuse tüüppõhjus on projektitaotluste ebaõnnestumine.