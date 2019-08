1989. aastal jälgisime Rootsis imetluse ja lugupidamisega, kuidas Eesti rahvas koos Läti ja Leedu rahvaga moodustas inimketi oma vabadus- ja demokraatiapüüdluste väljenduseks. See juhatas sisse demokratiseerimislaine, mis voogas üle suure osa Euroopast. Tähistades nüüd Balti keti 30. aastapäeva, meenutame osalejate julgust ja unistusi. Ärgem aga unustagem, et vabadust ja demokraatiat ei saa iial pidada iseenesestmõistetavaks. Need on kätte võidetud ning neid tuleb võita ja kaitsta iga päev.