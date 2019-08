«Nõukogude ajal oli hea – jagati tasuta kortereid,» kuulsin ma kunagi enda eakaaslase, noore pere ema suust. Võtsin seda groteskse meeldetuletusena, et iseseisvuse taastamine ja Balti kett – kaks tähtsündmust, mida me neil päevil järjepanu meenutame – ei olnud eile.

Riigikogu noorim liige Ruuben Kaalep on sündinud 1993. aastal ehk krooniajal. Jaak Madison nägi ilmavalgust neli kuud enne Eesti taasiseseisvumist. Rääkimata inimestest nagu Kelly Sildaru, kelle sünniaastaks on 2002. See tähendab muu hulgas, et tema isikukood ei alga mitte 4, vaid 6ga.

Tänavu kooli minevate laste seas on selliseid, kelle mõlemad vanemad on sündinud Eesti Vabariigis, mitte Nõukogude Liidus.

Ühesõnaga: praeguste tegijate ja otsustajate seas on üha rohkem neid, kelle jaoks on ENSV ennenendeaegne lugu. Tahaks loota, et nad on ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides tähele pannud ning üldse piisavalt laiade teadmistega, et mõista eelmise riigikorra õudu ja viletsust. Ent nagu kohe algul toodud näitest ilmneb, ei saa selles kindel olla.