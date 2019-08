Seekord oli taasiseseisvumisepäeva kõnedes imalat paatost varasemast vähem. Pigem sai kinnitust, et nii nagu paljud Eesti kodanikud on ka osa riigijuhtidest, sh president, segaduses, sest käimasolev poliitiline show kipub muutuma C-klassi filmiks, millel ei paista lõppu, ja vabandust paluv valitsus külalisteks, kes kuidagi ära minna ei taha.

Ma ise mõtlesin kolmapäeval aga sellele, kui palju läheb see kõik korda meie – nagu 20. augusti kõnedes kõlas, ühes ja ainsas Eestis elavatele – mitte-eestlastele. Pagulased, niipalju kui neid siia on tulnud, pagulasteks (huvitav muidugi, kas nad ka teavad, et neist on saanud osa pärismaalastest poliitikute mängukann). Aga meil on ju venelased, ja sugugi mitte vähe. Ning tundub, et osa neist ei saa seni aru, kus nad täpselt elavad.