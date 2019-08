Tundub, et nii varasem maanteeameti kõrge ametnik Raimo Ronimois (Tartu Postimees, 14.08) kui ka praegune eksamiosakonna juht Tarmo Vanamõisa (Postimees, 16.08), kes vastutavad juhikandidaatide ettevalmistuse eest, keskenduvad ühele ja samale asjale: ooteaeg eksami sooritamiseks on pikk. Üks heidab ette, teine põhjendab. Kuid kas see on peamine probleem? Pigem mitte.