Ühe tänapäeval aktuaalse tarkuse järgi muutub kümme korda öeldud vale faktiks. Tahame me seda tunnistada või mitte, aga oleme olukorras, kus tuleb seista selle eest, et Eesti valitsuse tasandil järjepidevalt maha hõigatavad valed ei muutuks tõeks ega hakkaks oma elu elama.

Tänasest lehest võib lugeda, et ministrite Mart ja Martin Helme esitatud ettekäänded politseijuht Elmar Vaheri vallandamiskatse ajal, nagu too oleks kärpeettepanekute tegemisel omavolitsenud, koalitsioonileppele vastu töötanud ja kokkuleppeid rikkunud, ei ole tõsi. Kärpekavade koostamist käsitlenud siseministeeriumi haldusala tippjuhtide koosolekute protokollide järgi ei räägitud neil koosviibimistel kordagi, et koondamisega seotud ettepanekuid on sisuliselt keelatud teha. Ning mis puudutab riigikaitsereservi loomist, siis nagu me praeguseks teame, on Vaher seda mõtet toetanud, mitte torpedeerinud.