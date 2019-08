Tegelikult ei teinud vastutulija midagi, mis otseselt kahjustanuks mind või kedagi teist. Mul oli paha tuju ja elasin selle suvalise võõra peale välja. Minu pea tegeles järgmised paar päeva muude asjade taustal jätkuva eneseõigustusega tolles intsidendis. Kui inimene pole just psühhopaat, kes kurjuse külvamist naudib, siis ta üritab ikka enda vihapurtsatusele tagantjärele väärt ettekäände leida. Muidu on ju häbi. Protsessiga kaasneb otsitud meelerahu asemel jätkuv tigedus.

Teisalt võib talitada ühe prantsuse-USA sotsiaalsete oskuste õpetaja kaunis karmi, aga efektiivse soovituse järgi. Kujutle, mida teeksid, kui teaksid, et sinu viha – õiglase või õigustamatu – objekt on raskelt haige, ise sellest veel teadmata. Inimelu haprust arvestades on see võimalik. Kas ikka ajaksid juuksekarva viimseni lõhki? Hõõruksid talle piinlikku eksimust nina alla? Tekitaksid stressi mõnitustega erinevate poliitiliste vaadete pärast? Äärmuslikul juhul keerutaksid üles nii tõsise avaliku häbistamise, et see toob kaasa nokkimise sihtmärgi äkksurma?