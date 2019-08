Eesti poliitkultuur on muutunud selliseks, et rahvas seda ei tunnista ega tunne, kirjutab endine siseminister Hanno Pevkur (Reformierakond).

Peaminister on võtnud Eesti rahva pantvangi. See on ekstreemne situatsioon, sest pantvangiolukorras muutuvad kultuur, taktikad ja läbirääkimismeetodid äärmuslikuks. Selliseks, mida kultuur ei tunnista, aga mida peab tundma, et kultuuri kaitsta.