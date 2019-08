Päeva karikatuur. FOTO: Urmas Nemvalts

Koalitsiooni perepildil punase mänguautoga poseerinud peaminister Jüri Ratas on saanud taas kord rõhutada, et EKRE avantüürid ei tohi korduda. Ja siis seejärel kinnitada, et tööõhkkond on taastatud ning jätkatakse Eesti jaoks oluliste väljakutsete lahendamisega.

On lõpuni selge, et EKRE saab ka edaspidi teha, mis tahab, sest – nagu sõnas riigikogu liige Moonika Helme – kõige olulisem on Reformierakonna hukk. Ka Ratase jaoks, sest kõik EKRE mokaotsast antud vabandused on ta suurema kõhkluseta vastu võtnud.

Kui veel mõne nädala eest kompis Reformierakond võimalust, kus Ratas ise loobub praegusest võimuliidust, siis nädalavahetuse järel on selge, et seda ei juhtu. Sestap ka kõvem reaktsioon ehk riigikogu erakorralise istungi kokkukutsumine ja peaministri umbusaldamine. Teisisõnu pole taktika enam EKRE koalitsioonist lahti haakimine, vaid otseselt kogu võimuliidu ja selle esierakonna juhi ründamine. Ja mis olekski praegu alternatiiv?

Kaja Kallase Reformierakond on küll riigikogus vaieldamatult kõige suurem jõud, kuid nagu viimased pool aastat on näidanud, pole sellest mingitki kasu. Paratamatult on jäänud opositsioon tervikuna üpris vaoshoituks, sest kriisis sotsiaaldemokraadid on tegelenud üksnes sisekaemusega.

Seega on Kallase ainus variant valitsust umbusaldada ning koos fraktsiooniga võimuliidu elu eelarveläbirääkimistel keeruliseks teha. Põhjuseid selleks on enam kui küll.

Peaminister on pidanud EKRE tõttu juba niigi erakordset mainekahju kannatama, seega pole mõtet loobuda, kuniks see on täiesti vältimatu.

Ent kuniks ei selgu, et majandusprognoos ei võimalda uue aasta eelarvesse kevadel välja käidud valimislubadusi sisse kirjutada, pole Reformierakonnal võimuliidu kukutamiseks ühtki hooba. Sellest hoolimata on sügis täis olulisi teemasid, mis vajavad opositsiooni täit panust – eelarve tervikuna, pensionireform ja jõuametkondadega seotud personaliküsimused.

Nagu tõdesime juba kesksuvel, kehtib Jüri Ratase jaoks nüüdseks must-valge hasartmänguri loogika: üha kasvavate panuste juures ei saa enam kaarte käest anda, tuleb minna lõpuni – maksku mis maksab. Peaminister on pidanud EKRE tõttu juba niigi erakordset mainekahju kannatama, seega pole mõtet loobuda, kuniks see on täiesti vältimatu.

Tõehetk pole ilmselt eelarveläbirääkimisedki, vaid 2021. aasta kohalikud valimised. Põrumine seal annaks Keskerakonna üpris hääletule siseopositsioonile ajendi oma senist suhtumist muuta.

Nõnda on Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide ülesanne senikaua valitsuse tegevusel terav silm peal hoida. Sest nagu näitas möödunud nädal, ei takista seda valitsust ka kehtivad seadused.