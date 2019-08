Siiski on üks neist kolmest saadetud nüüd teisele ringile. Seni öeldust on näha, et eesmärk on otsida tõhusust mitte niivõrd sealt, kus põhiliselt on kulud, vaid kus pole karta vastupanu ega ebapopulaarsust. Mugavalt on võetud ka aega – valimisteni. Kohustust vabastada erasektori jaoks tööjõudu on eitatud, uusi mõtteid pole. Samas kõrval toodab aga vastutustundetu lahkus ja läbimõtlematus maksumaksjale pidevalt juurde palju suuremat koormust kui aparaadi enesehäälestamistega oleks võimalik säästa.