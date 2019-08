Nõukogude lennunduse üks värvikamaid pääsemisi oli 21. augustil 1963. aastal Aerofloti lennuga Tallinnast Moskvasse. Tollal just liinile tulnud uue reisilennuki mudeli Tu-124 pardal oli tol hommikul 52 inimest (45 reisijat ja seitse meeskonnaliiget, kes kõik olid Moskvast). Aastakümneid tagasi jooksis Vene meediast läbi info, et üks reisijatest oli Eestist pärit Vene õigeusu kiriku tulevane patriarh Aleksius II. Tollal teenis 34-aastane Aleksius teist aastat Eestimaa piiskopina.

Maandumine oli niivõrd osav, et lennuk jäi täiesti terveks. Kõik reisijad ja meeskonnaliikmed pääsesid eluga lennukist välja, enne kui see põhja vajus. See on maailmas üldse vaid üks seitsmest juhtumist, kus vette hädamaandumise teinud reisilennukitest pole ükski reisija isegi viga saanud. Üldse on selliseid juhuseid teada maailmas 21 ja vaid kümnel juhul pole keegi surma saanud.