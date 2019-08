Me mõtleme nii nagu eile. Ikka on õhus eilses juhtkirjas esitatud küsimused alustades sellest, kuidas saab Jüri Ratas koalitsioonipartner EKREt pärast Elmar Vaheri vallandamiskatset usaldada. Veenvaid vastuseid pole peaminister neile pakkunud.

Algul püüdis Ratas ilmselgelt olukorrast mööda vaadata. Kuidagi teisiti pole võimalik tõlgendada neljapäeva õhtul «Aktuaalses kaameras» öeldud sõnu, et ta kavatseb kohtuda siseminister Mart Helmega pärast tolle puhkuse lõppemist tuleva nädala kolmapäeval – ligi nädal pärast ülimalt akuutse konflikti tekkimist. Hilisem plaanimuutus ja märksa kiirem kohtumine Helmetega on küll tervitatav, aga ei muuda olematuks esmast reaktsiooni, mis andis vastuse ühele teisele küsimusele, mis oli avalikkusel juba pikemat aega keelel olnud: kui hea juht on Jüri Ratas?