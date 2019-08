Pool aastat valitsuses ja ega päris täpselt tea keegi, mis pensionitest saab. Kas need tõusevad? Või muutub pensioni kogumine vabatahtlikuks? Mis seoses esimene ja teine sammas edaspidi on?

Isamaa pealik Helir-Valdor Seeder kinnitas sel nädalal, et pensionireform tuleb kindlasti. Kas see seotakse erakorralise pensionitõuga, pole aga selge. Seedri jaoks seost pole, keskerakondlaste jaoks on.