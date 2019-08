See on õppetund eelkõige konservatiivsele erakonnale (EKRE), aga ka kõigile teistele, kes soovivad olla ühiskonnas mõjukad. Ainuüksi koht ametiredelil ei maksa mitte midagi, kui su maine ja usaldusväärsus on kriitiliselt kehv. Hea juhi, õigemini liidri tunnus on, et tema sõna maksab ka siis, kui tal kohta ametiredelil parasjagu polegi.