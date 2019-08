Kui võimukoalitsioon vahetub, võivad mõned eelmise valitsuse määratud ametnikud uuele võimule sobida, aga mõned mitte. Poliitikas on nii, et kellegi edutamine võib olla põhjendatud nii professionaalsete kaalutlustega kui ka olla kompromissi hind. Nende faktorite proportsioon on tavaliselt ebamäärane, aga päris profaane meil siiski ei edutata. Martin Repinski ministriks nimetamise juhtum välja arvatud, kuid siis oli tegemist jällegi reveransiga venekeelsete valijate suunas.