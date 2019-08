Värske uudis kõneleb, et valitsuse liikmed leppisid kokku, kuidas Eesti Energia peab oma põlevkivielektrijaamu vähemalt kolm aastat töös hoidma. Kui palju see riigikassale maksma läheb, pole teada, kirjutab kolumnist Andrus Karnau.

Ega Helmel ja majandusminister Taavi Aasal palju valikuid pole. Põlevkivisektoris saab otse ja kaude tööd üle 10 000 inimese, riigifirmal Eesti Energia on suur võlakoormus ja kõigele lisaks kummitab kuklas hirm, et töötuks jäävad kaevurid võivad olla kerge saak riigikukutajatele. Nii ei jäägi muud üle, kui anda riigifirmale korraldus, et te peate elektrijaamu töös hoidma. Ometi kõneleb värske Eesti Energia kvartaliaruanne, et põlevkivist elektrit ei tasu enam toota ega müüa. CO2-kvoodi hind on liiga kõrge ja elektri börsihind liialt madal. Turuloogikast lähtuvalt tuleks elektrijaamad sulgeda ja töölised koondada, aga majanduslik ja poliitiline reaalsus ei luba.