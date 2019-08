Tihtipeale on sotsiaalmeedia karjäär võimas, näiteks tõustakse humanitaarteadlasest keskkonnaeksperdiks. Mõne inimese Facebooki seina lugedes võiks arvata, et oleme kas 1950. aastate Ameerika Ühendriikides, kus jahitakse igast nurgast kommuniste, või ongi Eesti Vabariik täis marksiste, kelle soov on hävitada Eesti riik. Mõne mehe arvates on lausa Tartu rattaringlus puhas kommunism.