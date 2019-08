Klassikaline pensionisüsteem on praegusel kujul jätkusuutmatu, sest selle algpõhimõte on toetada lastetuid vanureid, kirjutab psühholoog Avo-Rein Tereping.

Ega ta osanud siis ette näha, missuguseid torme see hakkab tulevikus üle elama, ega sedagi, et tegemist võib olla Ponzi petuskeemiga (see sai laiemalt tuntuks alles 1920ndatel seoses Charles Ponzi tegevusega). Seda enam, et püramiidskeemi tunnused hakkasid tõsisemalt ilmnema alles möödunud sajandi teisel poolel, kui selgus, et pensionisüsteemist saajate arv üha kasvab, aga maksjaid (sotsiaalmaksukohustuslasi) jääb üha vähemaks.