Sellest kevadest mäletame samalaadset juhtumit Keilast, kus osa kohalikust kogukonnast häälekalt oma elukeskkonda endast erinevate eest kaitses. Põhjusena kõlas ikka seesama: psüühilise erivajadusega inimesed on ohtlikud ja mida me küll oma lastele ütleme, kui nad «selliseid» iga päev tänaval kohtama hakkavad. Keilas kutsus omavalitsus seepeale kogukonna liikmed – nii tavalised kui erinevad (või oli see vastupidi?) – ühe laua taha kokku ja põhjendamatud hirmud räägiti lahti.