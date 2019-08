Lugesin 1. augustil hommikukohvi kõrvale Postimehest, et kukkumine võtab rohkem elusid kui liiklus. Töötan rehabilitatsioonivaldkonnas, nii et see ei tulnud mulle üllatusena – pea igal eakal on seljataga kukkumine või paar. Küll aga tuli mulle halva üllatusena sotsiaalministeeriumi öeldu, et probleemiga tegelemiseks ei ole raha, ja loost jääb mulje, et päästeamet justkui ainsana tegeleks sellega.