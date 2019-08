Seaduse järgi peab kohalik omavalitsus looma pooleteise- kuni seitsmeaastastele lapsele võimaluse käia kodukoha lasteaias. Ometi jäävad sajad (või tuhanded?) lapsed igal aastal ukse taha, sest enne võetakse järjekorras eespool olijad. Põhjendus on harilikult selge selles osas, mis puudutab äraütlemist, aga ebamäärane tuleviku suhtes – kohti ei olevat ning enne järgmise aasta sügist kindlasti ei tulevat. Loodud on mugav menetlus ametnikule, ent kas piisav lahendus kodanikule? Jättes kõrvale küsimuse, kas niisugune kes-ees-see-mees-protseduur on ise juriidiliselt õiguspärane, jääb närima kahtlus, et riik on oma kohustuse enda õlult ära veeretanud.