Yana Toomil täitus tänavu märtsis kümme aastat Keskerakonnas. Selle ajaga on erakond kõvasti muutunud. Kuid kas ka Toom?

Kindlasti on ajakirjanikuna alustanud poliitik omandanud kogemusi ja saanud juurde enesekindlust.

Samas on selge, et kodustest võitlustest prii positsioon Euroopa Parlamendis annab Toomile vabad käed öelda just seda, mida ise õigeks peab.