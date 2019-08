Lihased on kanged ning Siniste kaptenil on ühele jalale üha valusam toetuda, õhk spordisaalis on juba ammu otsa saanud. Sellest viimasest ei lase end heidutada tribüünidel meeskonda ergutavad kaasaelajad, kes vaheldumisi vahetustega jõudu kogudes omadele täiesti kõrist kaasa elavad. Kollaste toetajad jäävad saalis nii peaaegu märkamatuks.

On ju vaid pisut enam kui sada päeva koos treenitud ja kohe, esimesest päevast peale väljakul suurte tegijatega mõõtu võetud. Meeskonna toetajatele antud 58 lubadusest on täidetud 42. On viimane aeg end kokku võtta ja sisulisele tööle keskenduda, kostab omade seast nurinat. Aega on nüüd alla 1060 päeva, tähendab kapten kõigile neile, kes armastavad arve, noogutades, et tahet koos edasi minna ja tegusid teha jagub.