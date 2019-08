Elanikkonna vananemise ja tööealise elanikkonna vähenemise tõttu on pensionipõlve rahaline kindlustamine tulevikus üha enam inimeste endi kohustus. Tähtis on mitte seada ebarealistlikke ootusi sellele, kui suure osa tagab pensionipõlves äraelamisel riik, kirjutab Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets.

Tead kindlasti, et pensioniks kogumine on vajalik. Oled ilmselt teadlik ka sellest, et hinnanguliselt moodustavad riiklik pension (I sammas) ja kohustuslik kogumispension (II sammas) kokku kõigest 40 protsenti sinu pensionieelsest sissetulekust. Ometi ei ole enamik meist hakanud pensioniks täiendavalt koguma ja ka sõna «pension» tekitab paljudes negatiivseid emotsioone.