Teadlased on teinud pingutusi, et selgitada teaduse rahastamise suurendamise vajadust. Teadusleppe eiramine näitab aga, et otsustajad ei mõista, et teaduspõhine probleemide lahendamine aitab meil kõigil paremini elada. Eesti tulevikku puudutavad suured otsused tehakse praegu teadmispõhisuse asemel pigem intuitiivselt. Teisalt pole ka teadlased ise alati näidanud üles piisavat valmisolekut tegelda ühiskonna ees seisvate suurte probleemide lahendamisega, uurides tihtipeale edasi seda, mida on harjutud uurima.