Ajaloo kestel on inimesed teostanud massimõrvu ja alati mingite kõrgemate ideaalide nimel. Piibli verejanulised read kutsusid tapma kõiki teiste rahvaste linnade elanikke, poeglapsi ja naisi, kes on saanud tunda mehe lähedust, ning jätta enda tarbeks ellu vaid süütuse säilitanud tüdruklapsed. Türklased hävitasid armeenlasi, venelased hävitasid Siberi rahvaid, sakslased tapsid juute, hutu emad tapsid tutsi sülelapsi. See nimekiri näib olevat lõputu.