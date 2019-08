Eesti avaliku sektori püüdlikkus on Euroopa Liidu tipptase, me oleme sellega legendaarsed mitte ainult oma kodanike, vaid ka teiste Euroopa riikide silmis. Uhkust vääriv see alati ei ole, sest vähendab mõistlikke otsuste tegemise võimalust. Ametnikud, kes on tulnud ametisse poliitikat tegema, peavad valimiste kaudu tulema poliitikasse. Sest ametnikuna tegutsev poliitik teeb tihti otsuseid, millel ei ole valijate ja kodanikkonna, sh poliitikute toetust.