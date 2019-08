Lääneriikide pidev mure rahvastiku vähenemise ja vananemise pärast tekitab tunde, et elatakse, silmaklapid peas, suures teadmatuses, kuidas maailma rahvaarv kasvab meeletu mühinaga. Inimestest puudust pole, meile lihtsalt ei sobi see, kus nad sünnivad ja millist rahvust esindavad.

Sisseränne tekitab kahtlemata õigustatud hirme. Eestlased pelgavad, et emakeel ei jää püsima, jaapanlased tunnetavad ohtu oma reeglitepõhisele ühiskonnale, hirmu võib tunda islamiseerimise ees või karta, et valge rass asendatakse mustanahalistega. Kõik need kartused tekitavad tunde, et parem oleks end tabaluku ja müüridega kõigest võõrast eraldada.