Kas valitsus saab sada päeva, et kriitikavabalt atra seada, või sada päeva, et esimesi tulemusi näidata? Õigupoolest ei tea keegi, kuid juba taasiseseisvumise aja algusest peetakse seda uue koalitsiooni esimeseks teetähiseks. Jüri Ratase teist valitsust ootab selles punktis aga üksnes sada grammi – nüüd juba odavamalt.

Peaminister Ratase jaoks on see olnud kui sada päeva üksildust, sest tuge pole tulnud ei paremalt ega vasakult. Ühelt poolt hingavad kuklasse koalitsioonipartnerid, kes mõõdavad, kui palju on võimalik seda taluvuskummi veel venitada, teiselt poolt aga koduerakond, mille mõjukas venekeelne tiib pole sellele liidule oma ühest õnnistust andnudki.

Valitsuse kahesajas päev saabub novembri keskpaigas, mil riigieelarve peaks jõudma riigikogus teise lugemiseni. Kui mitte varem, on siis koalitsiooni jaoks tõetund, mil selgub, kas nii sõnas kui ka teos ollakse valmis ka kompromissideks. Võimalus oma valijate tahet ellu viia on seda liitu tänaseni koos hoidnud. Kui seda tuleb aga veel aasta võrra edasi lükata?

Jüri Ratas on võtnud selle liiduga riski, mis on seni teeninud eesmärki teda jätkuvalt peaministriametis hoida. Sestap on tal ka valitsuse lagunemisest kõige rohkem kaotada. Järgmised sada päeva näitavad, milleks peaminister liidu püsimise nimel võimeline on. Keskerakond võib osaleda ka järgmises valitsusliidus, kuid Ratas selle peaministrina mitte.