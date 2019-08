Kui Narvas eksisteerib sama Eesti Vabariik, mis Tallinnas, Sillamäel või Tartus, siis on riigi kohus takistada seal kohalikul võimul munitsipaalraha kasutamist poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, kirjutab kolumnist ja Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor Mart Raudsaar

Ajal, mil Siberis põleb mets ja Brasiilias rüüstatakse džunglit, näib maailm olevat muutunud väiksemaks ning globaalprobleemid on jõudnud meie elutuppa. Ometigi tuleb meenutada vahva sõduri Švejki raamatust teada tõdemust, et maakera sees on teine, esimesest suurem maakera.