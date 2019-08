20. ja 27. juulil ning 3. augustil Moskvas toimunud protestiaktsioonid andsid märku Venemaa ühiskonnas aset leidnud muutustest. Paljud on sel puhul esitanud küsimuse: miks just Moskva linnaduuma valimised 2019. aastal kujunesid muutuste ja tormiliste sündmuste vallapäästjaks?

Ma usun, et Moskva protestiaktsioonid on osa suurest presidendivõimu üleandmise operatsioonist. Pole mingit kahtlust, et Vladimir Putini silmis «2024. aasta probleemi» ei ole. See on «tugitooliekspertide» teema. Sellise võimusüsteemi ja totaalse kontrolli tingimustes, mis Venemaal praegu valitseb, ei ole Vladimir Putinil kuigi raske muuta põhiseadust, luua uus kvaasiriik ja jääda ka edasi võimule, isegi kui näiteks ametinimetuse president asemele peaks tulema ülemvalitseja.