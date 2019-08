Kui eestlastele USAd näitan, rõhutan alati esimese asjana, et nad on saabunud Uude Maailma ja seega euroopalikud mõttemallid ei kehti. Osa eestlasi on ausalt tunnistanud, et on segaduses: mis siis Ameerikas nii erinevat on? Väliselt oleme ju üsna sarnased, nagu on ka meie riigid oma üldiselt välisilmelt – kõik ju üks läänemaailm, mis ongi muutumas üha üheülbalisemaks. Aga kui vaadata inimeste sisse, nende mõtlemisse, elufilosoofiasse, selgitan, on meil selgeid erinevusi. Ja relvade teema on üks eredamaid näiteid, kus neid erinevusi näha võib.