Töötukassa tööpakkumised. FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Poola valitsuse otsus kaotada alla 26-aastaste noorte palgalt tulumaksukohustus on kindlasti populistlik. Kindlasti on selle taga oktoobris toimuvad parlamendivalimised. Kindlasti on selle taga valitsuspartei Õigus ja Õiglus soov meeldida noortele. Aga kindlasti on tegu ka eksperimendiga, mida on huvitav kõrvalt jälgida.

Poola loodab maksusoodustusega hoida kodumaal noori inimesi, kes suurema palga nimel arvukalt välismaale lähevad või siis tööjõupuuduses vaevlevale tööturule üldsegi siseneda ei taha. Teisisõnu on Poolal töökäsi puudu. Isegi kui Poola ja Eesti noorte rändetrendid pole sarnased – Eesti noorte rändesaldo on olnud viimastel aastatel positiivne –, on meil Poolaga ikkagi üks ühine nähtus. Kiiresti vananev rahvastik. Ja see tähendab survet tööjõulisele elanikkonnale.

Rahvastiku vananemine ja tööjõupuudus kummitavad tegelikult tervet meie maailmajagu. Ning riigid on katsetanud nende nähtuste ebameeldivate mõjude vastu võitlemiseks mitmesuguseid meetodeid. Eesti proovib suurendada iivet vanemahüvitisega ning noori on püütud koju meelitada avaliku teabekampaaniaga. Poola proovib nüüd märgatavalt kergendada noorte maksukoormust. Kas see ka töötab, võib esialgu ainult spekuleerida.

Iseenesest oleks ju tore, kui maksusoodustus tooks endaga kaasa selle, et noori võetaks meelsamini tööle ja nende sissetulek suureneks. Samas võib tänase Postimehe majanduskülgedelt lugeda poolakate pikem skeptilisest hoiakust. Võtet peetakse liiga sirgjooneliseks ja naiivseks. Näib, et paarkümmend eurot rahalist võitu väljarännet ei peata ja tööjõumaksude kaotamisest võidavad noorte asemel hoopis tööandjad – nemad ei pea enam makstavalt palgalt tasuma 18 protsendini ulatuvaid tööjõumakse. Muudatuse najal tasandatakse lihtsalt palgakulu ja maksusoodustuse east välja jõudnud inimene vahetatakse halvimal juhul koguni välja – võib-olla mõne niikuinii soodsama Ukraina töölise vastu.

Võimalikest puudujääkidest hoolimata plaanib sarnast eksperimenti lisaks Poolale ka Horvaatia. Nooremate kui 25-aastaste töötajate tulumaksu kaotamise kõrval kavatsetakse seda vähendada ka 25–30-aastaste töötajate jaoks.

Ka Eesti kaalub noorte tööturul osalemist toetava maksumuudatuse kehtestamist. Sotsiaal- ja rahandusministeerium ning riigikantselei on tellinud uuringu, kus analüüsitakse sotsiaalmaksu miinimumkohustuse kaotamist kolme- kuni kaheksa-aastaste laste vanematele ning 18–24-aastastele noortele.

Selge on see, et erinevalt Lääne-Euroopa riikidest pole Ida-Euroopal tööjõupuuduse lahendamiseks (Euroopa Liidu riikidest) lähinaabreid, kellelt töötajaid üle meelitada. Probleemi võiks lahendada küll töökäed kolmandatest riikidest, kuid teadupärast ollakse sellegi suhtes skeptilised.