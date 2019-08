REEDE, 9. AUGUST

Kuigi oleme maailma mõistes väga jõukaks saanud, siis endiselt tunneme end õnnetuna või ei oska sellest rõõmu tunda. Miks see on nii?

Fake news – mis need on, kuidas nad sünnivad, kuidas nende vastu võidelda ja kuidas mõjutab võltsuudiste levik ajakirjanduse eneseidentifikatsiooni.

Milline on ema positsioon praegu Eesti ühiskonnas? Kuidas emasid diskrimineeritakse? Kas ema õlul peaks olema kogu elu korraldamine ja kõige eest vastutamine? Ja mis on emade väikesed saladused?

LAUPÄEV, 10. AUGUST

Viimastel aastatel on Eesti kirjanikud taas hakanud kirjutama ajaloolisi romaane. Eriliselt on esile kerkinud huvi keskaja vastu. Miks keskaeg? Miks just nüüd? Mida uut on võimalik öelda sajanditetaguste sündmuste kohta ning kas kirjanike ja lugejatena on meil tõesti võimalik toonaseid inimesi ja olusid mõista või peegeldame nõnda lihtsalt oma kaasaja muresid möödanikku.