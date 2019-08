Näib, et valitsus on tõsisemalt pühendunud riigireformi ettevalmistamisele ja teostamisele. See on igati tervitatav ja asjakohane. Vajadus avaliku võimu teostamist uutes ja teisenenud oludes kriitiliselt hinnata, seda võimalustele vastavaks ja tõhusamaks muuta on möödapääsmatu aja nõue.