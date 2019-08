Näiteks on Tallinna Tehnikaülikool alandanud ingliskeelse ärijuhtimise õppemaksu 3300 pealt äsja 3100 peale, kuigi sellise õppe omahind on vähemalt 4000 eurot. Samuti on Tartu Ülikool sisuliselt sunnitud õpetama välismaalastele inglise keeles täiesti tasuta semiootikat või filosoofiat.