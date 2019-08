Meil võivad olla maailma kõige paremad ajud, aga kui riik toimib plaanimajandusliku ning turumajandust mitte arvesse võtva struktuurina, ei jõua see teadus mitte iialgi majandusse, kirjutab orientalist Peeter Espak.

Viimastel aegadel on debatis teaduse ja kõrghariduse üle esil kaks peamist teemat. Esmalt kõrghariduse ingliskeelseks muutmise debatt ning sellele järgnenud laialdasemalt päevapoliitilise võitluse tandrile kolinud teaduse rahastamise teema. Üks kitsas osa arvajatest seostab ingliskeelset kõrgharidust ühemõtteliselt kõrge kvaliteediga ning eestikeelset kehva taseme, mandumise ja kolklikkusega. Sama suhtumine on välja kujunenud ka arutelus selle üle, mida peaksime siiski kohapeal õpetama ja uurima. Kas esiplaanile seada Eesti riigi ja rahva huvid või lähtuda planetaarsest kogu inimkonna perspektiivist, kus Eesti teadus- ja kõrgharidusmaastik on üks imepisike mutrike, kuhu kohustub riik investeerima inimliigi vajadustest lähtuvalt ilma kohapealset päris vajadust kaalumata.