Niisiis on tegu teadlik ja tingitud laiskusest. Või ehk on hulgas ka mõni Beavise ja Buttheadi masti maailmavaatega tegelane, kelle arust on vette lasta lihtsalt mõnus ja muust on poogen.

Tõsi, tänaseni leiab Eestis metsatukki ja mereääri, kus puhkajal polegi kuhugi minna. Ärge arvake, et need paigad on hooletusse jäänud kogemata. Loomulikult on see teada, et mitteametlik rand rõõmsalt suviti oma elu elab, ja tihti rahvarikkal viisil. Omavalitsusel on mugavam seda mitte märgata – kui pole ametlikku randa, siis pole ka probleemi. Poliitiliselt ja paberil on kõik tipp-topp. Ega need põõsaste all kasvavad kempsupaberimäed ju ametniku südametunnistust määri. Aga miks ei määri?