Välismaal on korjelendu, kogemusi ja häid ideid saanud koguda küll, on aeg mesipuu poole tagasi lennata. Nii ütles 15 aastat Euroopa Komisjonis töötanud Maive Rute, kes tuleb sügisest Eesti Panga asepresidendiks.

On lihtne olla Brüsselist tulnud kõrge ametnik või poliitik, kes asub maarahvale näppu viibutades dotseerima, kuidas on õige ja euroopalik. Rute vaade kodumaa eluolule on aga üllatavalt kaine ja rahulik.