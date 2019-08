Sel nädalal püüdis Aab ühe esimese – kui mitte seni ainsa – ministrina anda ratsionaalse vastuse soomerootslasest ärimehele Peter Vesterbackale Tallinna-Helsingi tunneli asjus, öeldes, et nii kiiresti pole tunnelit Tallinna ja Helsingi vahele lihtsalt võimalik ehitada. Eestis vajab selline arendus riigi eriplaneeringut ja see võtab kauem aega.

«Kui arendajal on kaalukad argumendid, siis tuleb neid kindlasti kaaluda. Ja kindlasti ei taha ma jätta muljet, et arendaja ja riik loobivad teineteise pihta mingisuguseid granaate,» sõnas minister neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, jäädes kahe jalaga maa peale ja kiitmata takka unistaja plaanile.

Tema riigiasutuste ühendamise kava sai valitsuselt sel nädalal rohelise tule, ehkki küsimusi on ka siin õhus mäekõrguselt rohkem kui vastuseid. Siht silme ees, on julge lubaduski välja antud: reform peaks tehtud saama kolme aastaga. Riigireformi põhieesmärk on teha vähemate ressurssidega paremat tööd, on minister öelnud. Riigitöötajate hirme koondamise ees üritas ta «ahutada Reformierakonnale vastandudes: «Ma tuletan meelde, et oli üks valitsus, kes kirjutas vastavatele ministeeriumitele, asutustele jne ette protsendid, kui palju pidi koondama. Reformierakonna juhitud valitsus. Meie seda kindlasti ei tee.»