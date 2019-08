Briti ajaloolane C. North- cote Parkinson sõnastas 1955. aastal The Economistis ilmunud artiklis teatavasti ​Parkinsoni seaduse: «Töö maht kasvab, kuni täidab kogu selle valmimiseks saada oleva aja.» See on üks põhjuseid, miks tasub aeg-ajalt asutuste töö tõhustamise kampaaniaid läbi viia, näiteks neid liita.