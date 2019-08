Tallinna Tehnikaülikooli ainus aus, õige ja õiglane nimi Eesti Vabariigi territooriumil on Tallinna Tehnikaülikool, mille juurde kuulub lühend TTÜ, kirjutavad selle vilistlased ja endised rektorid Olav Aarna ja Andres Keevallik.

Ühest ämbrist teise astumisega ei kaasne mitte võidurõõm saavutuse üle ja helge tulevik, vaid hirmus kõrvulukustav kolin, mis kõigile närvidel käib. Just nii on juhtunud Tallinna Tehnikaülikooli uue, juurutamisel oleva rahvusvahelise lühinimega TalTech.

Rektor Jaak Aaviksoo ei ole üle astunud mitte ainult suurest osast ülikooli kogukonnast ja vilistlastest, vaid visanud minema ka Tallinna Tehnikaülikooli saja-aastase väärika ajaloo südame – ülikooli nime. Endiste rektoritena ei saa me sellega mitte mingil juhul leppida.

Muidugi võib küsida, kas Eesti haridus ei peaks oluliselt rohkem mitte ainult sisuliselt, vaid ka vormiliselt rahvusvahelistuma. Kas me ei peaks rohkem välistudengeid Eestisse õppima kutsuma? Kas eesti keeles õpetamisel ja eestlaseks olemisel on tehnikateaduste vallas mingitki tulevikku? Kas eesti keel, eestlastest tehnikateadlaste ja inseneride ühine pärand on väärtusetu ning seda pole tulevikuinimestele enam vaja?