Märkimisväärne on käesolev aeg ka selle poolest, et peale teadlaste, kes on sellest teemast 30 aastat rääkinud, hakkab nüüd ka laiemale elanikkonnale selgeks saama, et elame piiratud võimalustega planeedil. Kuigi oleme kogu aeg hästi teadnud, et ressursid pole lõputud, on teadus ja tehnoloogia aidanud ressursside ammendumise lage kõvasti kõrgemale nihutada. See on inimesi uinutanud – kõike on justkui üha rohkem, elu on aina rikkam ja aeg-ajalt liigutab mõni innovatsioon ressursside ammendumise mure taas silma alt ära.