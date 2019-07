Konjunktuuriinstituudi alkoholi tarbimise uuringu järgi on joovastavate jookide pruukimine samuti viimastel aastatel stabiliseerunud. Inimesed joovadki vähem ja harvemini. Viljandiski torkas see silma. Kaasa aitas ka alkoholifirma pealetükkiva reklaami kadumine. Jah, ma tean, et selle suure rahvusvahelise kontserni mainekujundajad ütlevad, et nad müüvad vett ja limonaadi ning kalja ja mahla. Ennekõike on nad ikka õlletehas.