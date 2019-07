Ainus tõeline tee ebademokraatliku režiimi muutusteni on lõhenemine režiimi sees, kirjutab Briti ajakirjanik Edward Lucas BNSi kolumnis.

Mis on Venemaal ja Hiinal ühist? Mõlemat riiki juhib režiim, kes kardab oma rahvast.

Hiina jaoks on oht nähtav Hongkongi, 1997. aastal endise koloniaalvõimu Suurbritannia tagastatud ja väidetavalt autonoomse territooriumi tänavatel. Meeleavaldused algasid seal juuni alguses protestiks väljaandmiseelnõu vastu, mis oleks lubanud Hongkongi elanikke Mandri-Hiinasse kohtu ette saata.

Ametivõimude valetamine, põikpäisus ja jõhkrus on viimasel kaheksal nädalavahetusel toonud kaasa meeleavaldused, mille nõudmised on palju laiemad ja muret tekitavamad: demokraatia, aruandekohustuslikkus ja de facto iseseisvus. Erilist raevu on tekitanud gangsterite kasutamine ilmses kokkumängus politseiga protestijate peksmiseks.