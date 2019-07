Niimoodi juhatas Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum sisse näituse «Elus! Eesti rahvapillide lugu» Brüsseli Muusikainstrumentide Muuseumis. See oli üllatav. See oli eristuv. See oli meeldejääv. See oli vaimukas. Ja mis eriti haruldane – see oli meie enda tehtud.