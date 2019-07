Olen oma elu jooksul jõudnud külastada kümneid riike eri mandritel. Tihtipeale on need olnud tööreisid, aga aega on jagunud ka puhkamiseks. Seepärast tahaksin täna jagada lugejatega oma arvamust puhkusest eri riikide randades, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.