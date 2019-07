Vaid paar kuud enne 2019. aasta Nobeli rahupreemia laureaadi avalikustamist on kõigis kihlveokontorites suurim võitjasoosik 16-aastane rootsi koolitüdruk Greta Thunberg. Kas lapsed poliitikas on märk üha varasemast küpsusest, meedia tellimusest või on see propagandanipp, küsib kirjastaja Tauno Vahter.