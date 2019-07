Maailma postisüsteem on teelahkmel. Väiksel ja avatud Eestil on võimalus tõusta selles olukorras kõigile eeskujuks, kirjutab Eesti Posti juhatuse esimees Ansi Arumeel.

Postiteenus leiutati juba tuhandeid aastaid tagasi. Sajandeid on post olnud maailma toimimise aluseks ning postisüsteemi töötamiseks on riigid investeerinud teedesse ja taristusse. Ent viimase kümnekonna aastaga oleme jõudnud olukorda, kus esimest korda ajaloos on posti tähtsus ühiskonnas küsimärgi all. Maailm on muutunud ja uued kommunikatsioonivõimalused traditsioonilise süsteemi asendanud.