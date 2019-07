Iraanlased põletamas Teheranis USA lippu islamirevolutsiooni 40. aastapäeva pidustuste ajal. FOTO: ATTA KENARE/AFP/Scanpix

Lähis-Idas toimuv pole pelgalt konflikt USA, Saudi Araabia (ühelt poolt) ja Iraani (teiselt poolt) vahel. Selles on ka kaudsed mängijad - Venemaa ja Hiina, kirjutab Tartu Ülikooli Vana-Lähis-Ida uuringute vanemteadur Vladimir Sazonov.

Süüria, Iraak, Palestiina-Iisraeli konfliktid pole ainsad valukohad Lähis-Idas. Ainuüksi Pärsia lahe piirkond on tekitanud 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses hulgaliselt konflikte ja pingeid. Üks pikaajaline vastasseis on 40 aastat kestnud Pärsia lahe külm sõda, kus peamised osalised on Iraan ja Saudi Araabia, kes võitlevad domineerimise eest Lähis-Idas. Saudi Araabia ja Iraan osalevad mitmetes konfliktis – näiteks kodusõjas Süürias, Jeemenis. Ka Katari kriisis on nad põhilised figuurid.

Olulist rolli Saudide ja Iraani suhetes mängib ka religioosne küsimus, kuna Saudi Araabia taotleb endale sunni maailma liidri kohta, Iraan aga taotleb endale šiiitluse juhtivat rolli. Religiooni kasutatakse ka poliitilistel eesmärkidel. Iraani ja Saudide vastasseisu alguseks võib pidada 1979. aastat, mil Iraanis kukutati monarhia ja kehtestati Iraani Islamivabariik ning Teheran hakkas toetama šiiitlikke relvastatud gruppe väljaspool Iraani. Šiiitlikud liikumised aktiviseerusid Saudi Araabias, Bahreinis ja Kuveidis. Iraani toetusel loodi 1980ndatel Liibanonis Hezbollah.

Oluliseks pingete ja vastuolude faktoriks on vana religioosne ning ideoloogiline vastandumine sunniitluse ja šiiitluse tasandil, kus šiiitliku maailma keskuseks pürgiv Teheran üritab kasutada šiiite regionaalses vastasseisus Saudi Araabiaga. Saudid omakorda näevad ennast sunniitluse juhtiva keskusena, kalifaadi järglastena. Iraani-Iraagi sõjas (1980–1988) toetas Saudi Araabia Iraaki, kuna Iraani peeti veel ohtlikumaks. Pärsia lahes leidsid aset Saudi Araabia ja Iraani õhuväe kokkupõrked. Iraan õõnestas Saudide perekonna positsioone Saudi Araabias, soovides neid kukutada, ning samuti tegutses USA mõjuvõimu vastu. Saudi Araabias leidsid aset kokkupõrked Iraani palverändurite ja Saudi politsei vahel. Näiteks lõpetas Saudi Araabia 1988. aastal Iraaniga diplomaatilised suhted.

Iraan ja Saudi Araabia on konkurendid ka majanduslikus valdkonnas, nimelt nafta ja gaasi ekspordis. Siin aga mängivad rolli ka teised suurriigid. Hiina on naftast väga huvitatud ja üritab mõlema riigiga stabiilseid suhteid hoida.

Iraan kui tõusev regionaalne jõud

Tänapäeval on Iraan arvestatav regionaalne jõud. Selle mõju võib märgata šiiitlikes kogukondades Bahreinis, Jeemenis ja teisteski riikides. Iraani lähedane liitlane regioonis on Assadi klann. Iraani mõju on tunda veel Liibanonis, kus šiiidid on üks arvukamaid gruppe, keda esindavad Iraani-meelsed Hezbollah ja Amal.

Iraani mõju naaberriigile Iraagile on vägagi märgatav. Iraagi elanikkonnast moodustavad enamuse šiiidid, kes on suuresti koondunud Iraagi lõunapiirkonda. Pärast 2003. aastal Iraanile vaenuliku Saddam Husseini režiimi kukutamist arenesid Teherani ja Bagdadi vahel üpris head suhted. Kuigi Husseini režiimi kukutamine tõi regiooni hulgaliselt USA sõjaväelasi, kujunes see paljuski hoopis George W. Bushi teeneks Iraanile: kadus Teherani üks peamiseis rivaale, Saddam Hussein, kes 1980. aastal oli alustanud kaheksa aastat kestnud Iraani-Iraagi sõda. Iraak ohustas Saddami ajal Iraani regionaalseid huve. Head suhted kujunesidki Teheranil praeguse Iraagi juhtkonnaga pärast 2003. aasta sündmusi. Vaatamata vastuoludele ühendab Bagdadi ja Teherani paljuski nende usuline kuuluvus šiiitlusse. 2005 külastas Iraagi juht (toona Iraagi peaminister Nouri al-Maliki) esimest korda pärast pikki aastaid Teherani. Samuti asuvad Iraagis šiiitliku islami pühad linnad Najaf ja Karbala ning seega on mõlema riigi vaimulike vahel ammused suhted. Iraak on paljuski sattunud Teherani mõjusfääri, vähemalt selle riigi šiiitlik osa, mis moodustab 63 protsenti riigi elanikkonnast. Kui imelik see ka ei tunduks, aga igal juhul tõi 2003. aasta USA ja tema liitlaste sõjaline operatsioon Saddami vastu hoopis suurt kasu just Teheranile – Iraak sattus Teherani mõjusfääri.

USA ja Iraani pinged

Teadagi on Iraani suhted USA ning mitme lääne riigiga alates 1979. aastast olnud keerulised, et mitte öelda pingelised. Alates 1980ndatest pole USA ja Iraani vahel olnud formaalseid diplomaatilisi suhteid. Üheks tüliõunaks on juba aastakümneid olnud Iraani tuumaprogramm. Aastaid on rahvusvahelise kogukonna meeli ärevil hoidnud hirm, et Iraan võib saada endale tuumarelva.

Sellises valguses tekkinud uus USA ja Iraani vaheline konflikt olukorda ei leevenda, vaid teeb selle veel plahvatusohtlikumaks. On kerkinud hirm, et USA ja Iraani vahel võib puhkeda sõjaline konflikt. Konfliktne situatsioon Iraani ja USA vahel on juba ammu päevakorras, kuid see teravnes sel aastal, kui Pärsia lahes toimusid rünnakud tankeritele. Saudi Araabia naftatankerite ründamises süüdistasid Saudid ja Washington Iraani. Tankeritega seoses toimus ka mitu intsidenti Suurbritannia ja Iraani vahel ning viimati hõivas Iraan 20. juulil 2019 Hormuzi väinas brittide tankeri Stena Impero ja arreteeris selle meeskonna.

USA saatis Pärsia lahele toetavalt õhu- ja relvajõudu, millele Iraan reageeris äkiliselt ja muu hulgas tulistas alla väga kalli USA luuredrooni. Sellest ägenes konflikt veelgi. USA süüdistab Teherani, et see tulistas alla nende drooni rahvusvahelises õhuruumis, Iraani väitel asus droon aga Iraani õhuruumis. Iraani peamist rivaali Pärsia lahe piirkonnas Saudi Araabiat toetavat Washingtoni teevad need arengud murelikuks. Iraan koondab jõude, laiendab oma mõju ning see ohustab USA silmis ka nende liitlase Saudi Araabia huve.

Moskvale on kasulik, et Iraan ja USA omavahel pikemalt tülitsevad, kuna see viib ka Washingtoni tähelepanu mujale, nt Süüriast.

Lääne jaoks oleks väga oluline vältida sõjalist olukorda Iraaniga, ja mitte ainult sellepärast, et Iraan on territooriumilt Iraagist rohkem kui kolm korda suurem, ja nagu Kalev Stoicescu 19. juulil Postimehes ilmunud artiklis õigesti märkis: «President Trump kirjutas esmalt Twitterisse, et selle intsidendi tõttu on sõda Iraaniga kümne minuti kaugusel, hiljem aga siiski muutis oma teksti, kuid võib arvata, et USA oli seesuguse (näo)kaotuse tõttu valmis Iraanile karmi õppetunni andma.»

Iraani sõjaline võimsus on Saddam Husseini režiimi lõpuaastate omast tunduvalt suurem ja parem, kuigi jääb USA-le kõvasti alla. Iraan on kõvem pähkel kui Iraak.

Isegi hapra Saddami režiimi kukutamise järel ei suutnud Washington toime tulla Iraagi haldamisega. Tulemuseks oli katastroof. Oletades, et Iraani režiim oleks sõjaliselt täielikult võidetud – mis pole tõenäoline –, oleks tegu kolme Iraagi-suuruse tohutu ebastabiilsuse koldega, mis destabiliseeriks mitte ainult tervet Lähis-Ida ja Kesk-Aasiat jne, vaid mõjutaks tervet Euraasia mandrit ja laiemalt ka maailma. Ei tohi unustada, et Iraan on üks olulisemaid nafta ja gaasi eksportijaid, seega mõju oleks

ka majanduslik. Lisaks ei saa välistada, et erinevalt Iraagist võibki Iraanil tuumarelv olla.

Vaatamata sellele, et Teherani puhul on tegemist autoritaarse teokraatliku režiimiga, mis on sageli rikkunud inimõigusi ja on eksportinud hübriidseid ohte, oleks siiski igati asjakohane leida hea diplomaatiline lahendus tekkinud kriisile USA ja Iraani vahel. Kuna Teherani üks peamisi soove on vabaneda lääne poolt kehtestatud sanktsioonidest, eelkõige nendest, mis puudtavad nafta müüki, oleks läbirääkimisteks ja Teherani mõjutamiseks justkui mänguruum olemas.

Kellele võib olla see kasulik?

Saudi Araabia suurim liitlane on USA. Iraan on hetkel sõprussidemetes Venemaaga. Moskva üritab seda ära kasutada, mängides keerulises Lähis-Ida pokkeris «šiiitliku kaarti», toetades Assadi režiimi ja Teherani. Lähis-Idas toimuv pole pelgalt konflikt USA, Saudi Araabia (ühelt poolt) ja Iraani (teiselt poolt) vahel. Selles on ka kaudsed mängijad – Venemaa ja Hiina.

Kellele võib aga kasulik olla selline pingeline olukord – Saudi naftatankerite uputamine, saboteerime, pinged Teherani ja Washingtoni vahel –, mis on vaid paari sammu kaugusel sõjast?

Tundub, et terav vastasseis võimsa USAga ei tundu Teheranile olevat kasulik ega tark tegu. Kuna Iraan on viimasel ajal aktiviseerunud Lähis-Ida regioonis ja Iraani ambitsioonid on suurenenud, tundub, et USA tahabki näidata oma jõulist kohalolekust regioonis ja ilmselt sellega piirduda, st heidutada. Põhjusi selleks on mitmeid: Obama administratsiooni teatud suutmatus kehtestada ennast Lähis-Ida regioonis tervikuna. Kindlustunnet Teheranile võib anda ka Moskva ja Pekingi poliitiline toetus.

Moskvale on kasulik, et Iraan ja USA omavahel pikemalt tülitsevad, kuna see viib ka Washingtoni tähelepanu mujale, nt Süüriast. Ka Hormuzi väina blokeerimine Iraani poolt võiks kergitada nafta hindu ja mõjutaks naftaturgu maailmas. Teadagi on kõrgemad naftahinnad aga Moskva jaoks eluliselt oluline faktor. Tüli Iraani ja USA vahel võib Kremlile kasulik olla ka teistel põhjustel. Juhul, kui tekiks tõsisem konflikt Iraaniga, saaks Kreml Washingtoni süüdistada agressiivsuses (nagu seda tehti Husseini kukutamise puhul). See omakorda võiks Teherani teha rohkem Moskvast sõltuvaks ja tõstaks Putini arusaamadest lähtuvalt Kremli prestiiži Lähis-Ida regioonis.